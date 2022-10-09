Папина копия: как выглядит внебрачная дочь Мясникова, которую ему родила любовница

Звездный доктор Александр Мясников нечасто делится подробностями личной жизни, однако все тайное вскоре становится явным. Оказалось, что у ведущего программы «О самом главном» есть 16-летняя внебрачная дочь по имени Полина.

Мясников много лет женат на Наталье Владимировне, возглавляющей «Клинику доктора Мясникова». В 1994 году супруга подарила Александру Мясникову сына Леонида. Но в начале нулевых их брак трещал по швам – именно тогда знаменитый доктор увлекся Татьяной Гулевич, которая впоследствии родила ему дочь. Наталья узнала об измене, однако смогла простить неверного мужа и сейчас поддерживает хорошие отношения с его внебрачной дочерью.

Полина Гулевич ведет непубличный образ жизни и нечасто делится своими фото в соцсетях, однако на редких кадрах заметно, что девушка выросла очень симпатичной и похожа на звездного отца. Полина творческая личность: она рисует и занимается фотографией. Знаменитый отец даже помог девочке выпустить книгу с ее рисунками и стихами – издание разошлось небольшим тиражом по родственникам и друзьям Полины.