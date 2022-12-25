Папина или мамина? Гляньте, какой стала дочь Валентина Юдашкина

Валентин Юдашкин вместе с супругой Мариной воспитал дочь Галину. Звездная наследница решила последовать примеру своего отца и стала модельером. Кроме того, реализовала себя как фотограф и наладила личную жизнь.

На днях Галине исполнилось 32 года. Она успела выйти замуж и обзавестись тремя прекрасными детьми. Мужем Юдашкиной стал внук Людмилы Максаковой — Петр, с которым она познакомилась в социальных сетях. В 2015 году знаменитость подарила возлюбленному первенца — сына Анатолия. Затем на свет появился еще один сын Аркадий, а летом этого года у пары родилась дочь Агата-Ариелла.

Звездное семейство проживает в Гонконге. О своей жизни Галина рассказывает в соцсетях. Глядя на фото знаменитости, интернет-пользователи спорят, на кого она больше похожа — на папу или на маму. Однако сомнений в том, что Юдашкина стала красоткой, ни у кого не остается.