Папина или мамина? Глазам не поверите, увидев дочь Гоши Куценко сегодня (фото)

Дочь Марии Порошиной и Гоши Куценко — Полина — давно выросла и стала настоящей красоткой. Сегодня звездной наследнице 26 лет, и она точно никого не оставит равнодушным.

Полина оказалась не из робкого десятка. Она активно ведет социальные сети, часто радует поклонников своими фото и видео. Некоторые из них довольно пикантны. Например, недавно дочь двух актеров опубликовала снимок, сделанный в постели. На нем видно, что Куценко снялась совершенно обнаженной. Впрочем, рамки дозволенного звездная наследница не перешла, скрыв свои прелести от посторонних глаз.

Между тем интернет-пользователи восхитились красотой Полины, которая действительно может похвастаться потрясающей внешностью — светлые волосы и голубые глаза делают ее похожей на ангела. При этом многие поклонники никак не могут решить, на маму или на папу Куценко больше похожа. Добавим, что Полина пошла по стопам своих звездных родителей и решила связать жизнь с актерской профессией.