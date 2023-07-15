Папина гордость: дочь Ефремова растет не только красивой, но и талантливой (фото)

Вера, дочь Михаила Ефремова, родилась в 2005 году. Прославленный артист старательно скрывал жизнь своих наследников от глаз публики, однако сама Вера не стесняется рассказывать о себе поклонникам.

Так, девушка старательно ведет социальные сети, где регулярно делится множеством снимков. Она любит встречаться с друзьями в московских заведениях. И решила связать себя с актерской профессией, поступив в Школу-студию МХАТ.

Как уверены подписчики знаменитости, Вера обязательно добьется успеха, как и ее братья и сестры. Ефремова отличается красотой и талантом, поэтому ей не составит труда стать популярной. А поддержка родственников только поможет молодому дарованию, и уже скоро публика увидит ее дебют на больших экранах.