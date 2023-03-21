Помните Асташенка из группы «Корни»? Повзрослевшая дочь певца покоряет красотой

В начале нулевых солисты группы «Корни» сводили с ума все женское население России. У каждой поклонницы был свой фаворит. Бешеной популярностью пользовался темненький красавчик Александр Асташенок, который молодым фанаткам предпочел женщину в зрелом возрасте.

Избранницей экс-солиста «Корней» стала Елена Венгржиновская. Она старше Александра на 13 лет, но это не помешало им создать образцовую семью. У четы есть дочь Виктория, которой 18 лет. Очаровательная девушка поразительно похожа на своего именитого отца: те же черты лица, та же улыбка, тот же взгляд. Поклонники артиста отмечают, что она выиграла в генетическую лотерею и унаследовала от отца его привлекательность.

По словам Александра, уже с 16 лет он стал ее привлекать к своей работе: организовывать мероприятия, выполнять функции администратора, быть на подхвате. Асташенок признался, что так он хочет донести до своей дочери, что деньги не падают с небес и их нужно зарабатывать.