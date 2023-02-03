Папин или мамин: ахнете, увидев преемника главных астрологов страны (фото)

Самые известные астрологи России Павел и Тамара Глоба несколько лет назад были мужем и женой. Плодом их десятилетних отношений стал сын Богдан, который пошел по стопам именитых родителей.

Глоба-младший давно занимается астрологией и неплохо зарабатывает на этом ремесле. Известно, что его ответ на один вопрос клиента стоит 15 тысяч рублей. Натальная карта, составленная Богданом, обойдется в 40 тысяч рублей. И это далеко не весь перечень услуг.

Несмотря на нескромный прейскурант, у Глобы нет отбоя от клиентов. За месяц Богдану удается заработать около миллиона рублей. Астролог поддерживает своеобразный имидж, соответствующий его образу мага. Он отпустил бороду, сделал модную стрижку и отдал предпочтение черной одежде.

Трудно сказать, на кого из родителей Богдан похож больше — он унаследовал черты мамы и папы. Предсказатель появился на свет во втором браке Тамары Глобы с Павлом Глобой. Их отношения не сложились, потому что супруг не уделял сыну никакого внимания. О наследнике главных астрологов страны и его заработках рассказал портал Prozvezd.