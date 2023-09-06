«Папин голос слышен»: дочь Витаса потрясла людей ангельским пением (видео)

Витас давно не разбивает вдребезги посуду своим голосом. Популярность певца угасла, но у знаменитости нашлась достойная преемница. И это его старшая дочь.

В Сети появилось видео, где 17-летняя Алла виртуозно исполняет непростую песню под названием Birds. Звездная наследница брала самые высокие ноты — такой манерой исполнения ее отец и взорвал российский шоу-бизнес в начале нулевых.

Россияне заслушались ангельским пением девушки и отметили, что яблоко от яблони недалеко упало. Витас может гордиться своей кровинушкой. Кажется, это именно тот случай, когда ученик превзошел своего учителя.