«Папин голос слышен»: дочь Витаса потрясла людей ангельским пением (видео)
Гены пальцем не раздавишь.
Витас давно не разбивает вдребезги посуду своим голосом. Популярность певца угасла, но у знаменитости нашлась достойная преемница. И это его старшая дочь.
В Сети появилось видео, где 17-летняя Алла виртуозно исполняет непростую песню под названием Birds. Звездная наследница брала самые высокие ноты — такой манерой исполнения ее отец и взорвал российский шоу-бизнес в начале нулевых.
Россияне заслушались ангельским пением девушки и отметили, что яблоко от яблони недалеко упало. Витас может гордиться своей кровинушкой. Кажется, это именно тот случай, когда ученик превзошел своего учителя.
«Красивый голос, красивая и скромная девушка без назойливых блесток», «Вот это я понимаю гены, какая прелесть, папин голос слышен. С закрытыми глазами кажется, что он поет», «Бесподобно и божественно, браво ей и папе, чувствуется его школа», — пишут восторженные интернет-пользователи.