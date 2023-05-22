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Папанова взяли от безысходности: кто должен был стать Копалычем из «Холодного лета пятьдесят третьего...»

22 мая 2023 15:15
Папанова взяли от безысходности: кто должен был стать Копалычем из «Холодного лета пятьдесят третьего...»

Сюжет фильма казался слишком мрачным.

Зрителям, хоть раз смотревшим драму «Холодное лето пятьдесят третьего...», трудно представить в роли Копалыча кого-то другого, кроме Анатолия Папанова. Актер прекрасно справился с задачей, поэтому благодаря его игре люди начали сопереживать осужденному за шпионаж инженеру. Однако талантливого артиста пригласили в фильм от безысходности.

Изначально создатели картины хотели пригласить Вацлава Дворжецкого. Но он не хотел возвращаться к тюремной тематике, поскольку сам дважды отбывал срок.

Затем внимание кастинг-директоров привлек Геннадий Гарбук. Он отлично показал себя на пробах и был почти утвержден на роль. Но вскоре артист сам отказался от работы. Он решил, что сюжет фильма слишком мрачен. Отчаявшись после трудных поисков актера на главную роль, съемочная группа решила пригласить Анатолия Папанова. Он уже был советской кинозвездой, но согласился, и в итоге на экраны все же вышла сильная социальная драма.

Папанова взяли от безысходности: кто должен был стать Копалычем из «Холодного лета пятьдесят третьего...»
Фото: Кадр из фильма «Холодное лето пятьдесят третьего...» (1988), кадр из фильма «Суд в Ершовке» (1987), кадр из фильма «Будни и праздники Серафимы Глюкиной» (1988)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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