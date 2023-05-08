Папанов до последнего скрывал свой автомобиль: за что ему было стыдно

После известных ролей в кино Анатолий Папанов мог рассчитывать на неплохие гонорары. Тогда он и решил подкопить денег, чтобы воплотить свою мечту о новенькой «Волге». Как и другие жители СССР, актер встал в официальную очередь на приобретение авто. Он не стремился афишировать свои заслуги, чтобы получить машину в обход остальных.

И даже после того, как Папанов оказался счастливым владельцем «Волги» ГАЗ-21, он до последнего скрывал ее от коллег. Актер ездил на работу на общественном транспорте. А если Анатолий и пользовался «Волгой», то ставил ее подальше от служебного входа в театр. Как он объяснял, ему неловко было демонстрировать богатство, когда его коллеги-артистки бегали на работу в заштопанных колготках.

Зато на «Волге» Папанов с удовольствием ездил на любимую дачу. Кроме того, в гараже актера стояла еще списанная из воинской части «Победа» ГАЗ М-20 и редкая для СССР «Волга» ГАЗ-24 пикап. Последнюю актер недолюбливал, ведь уже при первой поездке у нее сломалась выхлопная система.