«Папа взял и перекрасил обратно»: Муцениеце недовольна тем, как Прилучный воспитывает общих детей

Звезда сериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце уже почти год как рассталась со своим мужем Павлом Прилучным. Несмотря на громкий скандал, супруги находят в себе силы для того, чтобы продолжать мирно общаться и вместе заниматься воспитанием своих детей. Недавно звездная мама призналась, что иногда Прилучный не может полностью оценить важность детских желаний.

31-летняя Агата Муцениеце вспомнила случай, как Павел испортил радость от нового цвета волос своей четырехлетней дочери Мии. Об этом она упомянула в своем YouTube-шоу МамBook. По словам актрисы, малышка мечтала о том, чтобы окрасить прядь волос, и Агата разрешила сделать ей это перед днем рождения. Однако Прилучному не понравилась эта идея. «Ребенок же хотел, пришел ко мне, доверился. Я разрешила, а папа взял и перекрасил обратно. Это, конечно, такое неверное решение», — осудила бывшего мужа звезда.

Звездные гости шоу поддержали Агату, отметив, что дети в любом возрасте имеют право на выражение своего «я». Так, многодетная мать Наталья Давыдова призналась, что не видит ничего страшного, если дети пробуют красить ногти или волосы. Она привела в пример многих музыкантов, которые позволяют себе бьюти-эксперименты и во взрослом возрасте.

У Агаты Муцениеце двое детей от Павла Прилучного, которые большую часть времени проживают с ней. Восьмилетний Тимофей и четырехлетняя Мия видятся со своим знаменитым отцом лишь в выходные дни.