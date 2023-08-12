Папа в восторге: сын Малинина представил «французскую» невесту

Фрол Малинин не отстает от своей сестры-двойняшки. Устинья вовсю готовится к свадьбе с иностранцем. А теперь и ее брат представил звездному отцу свою новую невесту.

Несколько лет назад эффектный блондин был счастлив рядом с балериной Анастасией Ужанской. Казалось, что влюбленные без ума друг от друга и совсем скоро узаконят отношения, устроив пир на весь мир.

Но пышной церемонии бракосочетания не случилось — пара распалась. Впрочем, одиноким Фрол не остался. Привлекательный юноша нашел новую даму сердца. Снимки с ней он уже показал интернет-пользователям в социальных сетях.

Ни имени, ни других подробностей о своей избраннице Малинин-младший широкой общественности пока не сообщил. По фото ясно только то, что парочка наслаждается общением друг с другом во Франции.

Стоит признать, что девушка Фрола — настоящая красотка. От очаровательной брюнетки со стройной фигурой не отвести взгляд. И многие уверены, что Александр Малинин точно в восторге от выбора любимого сына.