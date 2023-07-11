Папа Римский «проклял» советский фильм: последствия плачевные

В истории кино редко, но случалось так, что религиозные деятели выступали против тех или иных фильмов. Одной из картин, которую разнес Папа Римский, стала советская лента «Иванна». Вот что его возмутило до глубины души.

Сюжет рассказывает о том, как церковь рушит человеческие судьбы. В центре истории — девушка по имени Иванна, которая была воспитана в вере. Однако во время войны она разочаровывается в религии и священниках из-за их сотрудничества с нацистами.

Главную роль исполнила дебютантка Инна Бурдученко. Отрицательного персонажа, митрополита-католика, сыграл Дмитрий Степовой. Именно этот герой и смутил религиозную часть мирового сообщества.

В католической Польше фильм запретили к показу, а Папа Римский вообще предал «Иванну» анафеме. Многие уверены, что это «проклятие» привело к ужасным последствиям для исполнительницы главной роли.

Бурдученко погибла в 21 год на съемках картины «Цветок на камне». Актриса несколько раз выходила из горящего здания, но на третий раз на нее обрушились декорации. Инна получила травмы, несовместимые с жизнью. На момент смерти она была беременна.