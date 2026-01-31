Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Папа бы гордился: чем сейчас занимается сын Глымова из «Штрафбата» — родился после смерти отца

Папа бы гордился: чем сейчас занимается сын Глымова из «Штрафбата» — родился после смерти отца

31 января 2026 10:52
Кадр из сериала «Штрафбат», кадр из фильма «Отчим»

Известный отец гордился бы своим сыном.

Прошло более десяти лет с тех пор, как ушел из жизни актер Юрий Степанов. Впервые он появился в кино в 1990 году в фильме «Гробовщик» Петра Фоменко. Вершиной его карьеры многие считают образ Антипа Глымова в военной драме «Штрафбат».

Актер мог бы сниматься и сниматься, но в 2010 году он погиб в аварии. Степанов скончался на месте, получив несовместимые с жизнью травмы. Это стало страшным ударом для его жены, Ирины, которая ждала третьего ребенка и уже воспитывала двоих сыновей от актера.

Известно, что младший сын, названный в честь отца, пошел по его стопам. Более того, мальчик стал точной копией знаменитого папы. Сейчас Юрию пятнадцать лет. И он уже успел сняться в семи кинопроектах, включая фильм «Чук и Гек», где его партнерами стали Владимир Вдовиченков и Юлия Снигирь. Также он сыграл в картине «Отчим».

Папа бы гордился: чем сейчас занимается сын Глымова из «Штрафбата» — родился после смерти отца

Окружающие отмечают не только поразительное внешнее сходство Юрия с отцом, но и его талант. Говорят, что парень – душа любой компании. Старшие братья ценят его мнение и прислушиваются к нему. Он отзывчив, всегда готов помочь другим и очень любит животных.

Фото: Кадр из сериала «Штрафбат», кадр из фильма «Отчим»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать Читать дальше 26 мая 2026
«Не могла оторваться» от этого детектива Hulu: за 2 сезона сюжет не провисает – логично, что 81 000 зрителей поставили ему 7.9 «Не могла оторваться» от этого детектива Hulu: за 2 сезона сюжет не провисает – логично, что 81 000 зрителей поставили ему 7.9 Читать дальше 26 мая 2026
«Еще одна малоизвестная жемчужина» найдена на Amazon: если «Очень странные дела» ужать до 90 минут — получится этот блестящий Sci-Fi «Еще одна малоизвестная жемчужина» найдена на Amazon: если «Очень странные дела» ужать до 90 минут — получится этот блестящий Sci-Fi Читать дальше 26 мая 2026
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО» Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО» Читать дальше 26 мая 2026
НТВ запустил «Извозчика», и это поездка в один конец: даже местный Шибанов не спасает новый провал уровня «Кукушонка» НТВ запустил «Извозчика», и это поездка в один конец: даже местный Шибанов не спасает новый провал уровня «Кукушонка» Читать дальше 25 мая 2026
«Место в шестой палате»: Александр Михайлов жестко разнёс сериал «Пёс» — давно пора убрать с НТВ «Место в шестой палате»: Александр Михайлов жестко разнёс сериал «Пёс» — давно пора убрать с НТВ Читать дальше 24 мая 2026
Ради ролей только куртку переодевает: угадайте 5 фильмов с Сашей Петровым по одному лишь фото Ради ролей только куртку переодевает: угадайте 5 фильмов с Сашей Петровым по одному лишь фото Читать дальше 22 мая 2026
Зашел «Хрустальный» – включайте этот детектив про маньяка: сюжет так захватывает, что «глаз оторвать нельзя» Зашел «Хрустальный» – включайте этот детектив про маньяка: сюжет так захватывает, что «глаз оторвать нельзя» Читать дальше 26 мая 2026
Брагин и Шибанов не вернутся даже через год: 6 сезон «Первого отдела» исправит главную ошибку 5-го – но зрителям от этого не легче Брагин и Шибанов не вернутся даже через год: 6 сезон «Первого отдела» исправит главную ошибку 5-го – но зрителям от этого не легче Читать дальше 26 мая 2026
«След Чикатило» уже называют самым тревожным сериалом мая: обведите эти даты в календаре красным, чтобы ничего не пропустить «След Чикатило» уже называют самым тревожным сериалом мая: обведите эти даты в календаре красным, чтобы ничего не пропустить Читать дальше 26 мая 2026
Пока все ждут «Этерну», Okko выпускает совсем другое российское фэнтези про древнее зло в рудниках: «Малахит» стартует уже 12 июня Пока все ждут «Этерну», Okko выпускает совсем другое российское фэнтези про древнее зло в рудниках: «Малахит» стартует уже 12 июня Читать дальше 26 мая 2026
«Маша и Медведь» уже не будут прежними: в голливудской версии мульта героев изменят до неузнаваемости – и не только их «Маша и Медведь» уже не будут прежними: в голливудской версии мульта героев изменят до неузнаваемости – и не только их Читать дальше 25 мая 2026
Следователь по делу Чикатило посмотрел сериал с Нагиевым – поплохело с первой же серии: «Какая чушь!» Следователь по делу Чикатило посмотрел сериал с Нагиевым – поплохело с первой же серии: «Какая чушь!» Читать дальше 25 мая 2026
Брагин и Шибанов будут аплодировать стоя, если наберете в этом тесте 5/5 — назовете сезон «Первого отдела» по одному только кадру? Брагин и Шибанов будут аплодировать стоя, если наберете в этом тесте 5/5 — назовете сезон «Первого отдела» по одному только кадру? Читать дальше 25 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше