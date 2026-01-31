Папа бы гордился: чем сейчас занимается сын Глымова из «Штрафбата» — родился после смерти отца

Прошло более десяти лет с тех пор, как ушел из жизни актер Юрий Степанов. Впервые он появился в кино в 1990 году в фильме «Гробовщик» Петра Фоменко. Вершиной его карьеры многие считают образ Антипа Глымова в военной драме «Штрафбат».

Актер мог бы сниматься и сниматься, но в 2010 году он погиб в аварии. Степанов скончался на месте, получив несовместимые с жизнью травмы. Это стало страшным ударом для его жены, Ирины, которая ждала третьего ребенка и уже воспитывала двоих сыновей от актера.

Известно, что младший сын, названный в честь отца, пошел по его стопам. Более того, мальчик стал точной копией знаменитого папы. Сейчас Юрию пятнадцать лет. И он уже успел сняться в семи кинопроектах, включая фильм «Чук и Гек», где его партнерами стали Владимир Вдовиченков и Юлия Снигирь. Также он сыграл в картине «Отчим».

Окружающие отмечают не только поразительное внешнее сходство Юрия с отцом, но и его талант. Говорят, что парень – душа любой компании. Старшие братья ценят его мнение и прислушиваются к нему. Он отзывчив, всегда готов помочь другим и очень любит животных.