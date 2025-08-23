Панталоны Хюррем и стул Сулеймана: от вида каких вещей в «Великолепном веке» у эксперта дергается веко

В разговоре с «Киноафишей» Наталья, автор YouTube-канала «История. Интересно!», объяснила, что многие так называемые «ошибки» в турецких сериалах — вовсе не случайность. Это сознательный выбор создателей ради популярности проекта.

Например, в «Великолепном веке» гарем Сулеймана показан как царство роскоши и красоты. В реальности все было совершенно не так.

«Реальные костюмы той эпохи были далеко не так красивы. Ведь это — максимально закрытые халаты и этакие панталоны! Никаких тебе роскошных декольте, которые мы видели в сериале. Платья в «Великолепном веке» пошиты на манер европейских — тоже вольная фантазия костюмеров».

Костюмы в сериале стилизованы под европейскую моду XVI века. Интерьеры дворца Топкапы тоже изменили: вместо строгих османских залов зрителям показали смесь викторианского богатства и восточной драпировки.

«Чрезмерная роскошь, согласно исламу, не одобрялась. Как не было и европейской меблировки, которой обставлены все комнаты Топкапы в сериале. Сулейман Великолепный и Хюррем вообще не пользовались столами и стульями. Есть там и ошибки в придворном этикете, и хронологические ошибки. Да и вымышленные любовные истории».

Всё это сделано намеренно, чтобы добавить сериалу зрелищности. Создатели честно предупреждали, что они не претендуют на полную историческую точность, говорит Наталья. Ведь реальная история многих бы разочаровала. Но отдельные моменты делают больно историкам.

