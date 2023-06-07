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Панкратов-Черный не побоялся предать огласке обман Шахназарова: так не поступают

7 июня 2023 11:15
Панкратов-Черный не побоялся предать огласке обман Шахназарова: так не поступают

Актер простил режиссера за его выходку.

Александр Панкратов-Черный имел неосторожность довериться своему другу Карену Шахназарову. Нелепый случай произошел с актером еще в молодости, когда он не знал, что режиссеру не стоит верить на слово.

Одна из первых работ артиста в кино — фильм «Мы из джаза». В нем он засветился лишь потому, что стал жертвой ловкого обмана Шахназарова. Во время одной из дружеских посиделок постановщик попросил Панкратова-Черного подыграть для проб другому артисту. Выпускник ВГИКа выполнил просьбу, не догадываясь, что на самом деле пробы устроили ему.

После Шахназаров утвердил знаменитость на роль Степана. Хитрость, на которую пошел режиссер, не испортила отношения коллег. Панкратов-Черный закрыл глаза на ложь со стороны кинодела. В одном из интервью он признался, что тот случай исключительный и Шахназаров берет его в свои проекты, только если на это есть крайняя необходимость.

Фото: Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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