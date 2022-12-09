Паниковал, нервничал, потел: не поверите, как прошло первое свидание Меган и Гарри

В своем документальном фильме Меган и Гарри впервые рассказали о своей встрече. Они познакомились через общую подругу и договорились встретиться в баре в Сохо. Но принц опоздал на первое же свидание. Он постоянно писал Маркл сообщения и приносил извинения за задержку. По его словам, он попал в пробку, паниковал, нервничал и потел. Но Меган уже решила, что мужчина — самовлюбленный эгоист, который нарочно заставляет ее ждать. Она даже порывалась уйти, однако передумала.

Когда же смущенный и растрепанный Гарри появился перед ней, девушка поняла, что ошиблась на его счет. Тем не менее их встреча продлилась всего час. Позже вечером Меган позвонила принцу и сообщила, что скоро уезжает, поэтому им нужно еще раз повторить ужин. Его очаровала такая прямолинейность. Кстати, на второе свидание опоздала уже Маркл.

Как заявил Гарри, уже на этой встрече он понял, что нужно приложить все силы для этих отношений. Меган показалась ему расслабленной и естественной девушкой, которой было приятно в его компании.