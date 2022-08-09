«Панические атаки»: что творится с тяжелобольной Высоцкой

Несколько дней назад Юлия Высоцкая сообщила подписчикам в соцсетях, что заразилась коронавирусом. Актриса сразу же ушла на самоизоляцию и начала лечение. Звезда признавалась фанатам, что болезнь сильно повлияла на ее самочувствие. Она страдала не только от симптомов вируса, но и от усилившейся тревожности и отчаяния.

Спасение актриса находила в согласовании рабочего графика. Внезапный выход из строя нарушил ее планы — ей пришлось отложить съемки авторских шоу и участие в театральных спектаклях. И сейчас все эти задачи перенеслись на ближайшие дни, ведь Юлия надеется уже в скором времени получить отрицательный ПЦР-тест.

Однако врач-терапевт Юрий Серебрянский предупредил, что подобная беспечность и желание поскорее вернуться к работе может обернуться бедой. По мнению специалиста, в случае с коронавирусом лучше не спешить выходить с больничного.

«От нагрузок нервные расстройства могут перерасти в депрессию, панические атаки и даже полиневрит», — цитирует медика портал PopCornNews .

Эти последствия пока актрисе не грозят — она послушно следует всем рекомендациям докторов. Высоцкая рассказывала, что даже ходит с осторожностью, чтобы не нагружать ноги.