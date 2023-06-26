Пани Ядвигу из «Кабачка "13 стульев"» в старости видели на экране сотни раз, но не признали

Татьяна Жукова запомнилась зрителям ролью пани Ядвиги в телепроекте «Кабачок „13 стульев“». Актриса играла в проекте до самого закрытия, но после на несколько лет почти пропала с экранов.

Больше 20 лет Татьяна играла в театре «Содружество актеров Таганки», но с возрастом роли в кино ей предлагать перестали. Триумфальное возвращение случилось в 2004 году, когда Жуковой было уже 65 лет. Сначала она сыграла безымянную старушку в «Дальнобойщиках-2», а после этого роли посыпались на актрису как из рога изобилия.

Зрители уже не узнавали в пожилой даме пани Ядвигу из «Кабачка „13 стульев“», но полюбили ее новое амплуа колоритной бабушки. Яркий комедийный талант позволял Татьяне сделать запоминающейся даже самую маленькую эпизодическую роль. Она играла вредных соседок, бомжих, бабушек и матерей.

Больше всего зрителям запомнились роли Татьяны Жуковой в комедийных сериалах «Моя прекрасная няня» и «Папины дочки». Серафима Прутковская и Фрося Жихарева были героинями второго плана, но заставляли зрителей смеяться до слез.

Татьяны Жуковой не стало два года назад. По словам сына, актриса была абсолютно здорова, а скончалась только из-за преклонного возраста.