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Памятник плачет: на могиле Джигарханяна происходит неожиданное (фото)

19 ноября 2023 20:45
Памятник плачет: на могиле Джигарханяна происходит неожиданное (фото)

Зрелище не оставит равнодушным никого.

Конец жизни Армена Джигарханяна был омрачен многочисленными скандалами. Пожилого артиста обобрала молодая супруга Виталина Цымбалюк-Романовская. Больная и убитая горем звезда вернулась к своей верной бывшей жене Татьяне. Увы, происшествия окончательно подорвали здоровье актера: в 2020-м его не стало.

Год спустя на могиле Армена Борисовича на Ваганьковском кладбище установили памятник стоимостью несколько миллионов рублей. Виртуозная работа скульптура изображает звезду в его любимом образе из спектакля «Беседы с Сократом». Недавно в дождливый день захоронение посетил поклонник артиста и страшно удивился увиденному.

В непогоду бронзовый Джигарханян словно плакал. Капли дождя стекали по изваянию, делая его еще более символичным и печальным. Скульптурное изображение невероятно похоже на покойного актера: все выглядит так, как будто сам Армен Джигарханян грустит об ушедшей жизни.

Памятник плачет: на могиле Джигарханяна происходит неожиданное (фото)
Фото: Legion-Media, кадр YouTube «Андрей Флор»
Алла Новикова
Алла Новикова
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