Памятник плачет: на могиле Джигарханяна происходит неожиданное (фото)

Конец жизни Армена Джигарханяна был омрачен многочисленными скандалами. Пожилого артиста обобрала молодая супруга Виталина Цымбалюк-Романовская. Больная и убитая горем звезда вернулась к своей верной бывшей жене Татьяне. Увы, происшествия окончательно подорвали здоровье актера: в 2020-м его не стало.

Год спустя на могиле Армена Борисовича на Ваганьковском кладбище установили памятник стоимостью несколько миллионов рублей. Виртуозная работа скульптура изображает звезду в его любимом образе из спектакля «Беседы с Сократом». Недавно в дождливый день захоронение посетил поклонник артиста и страшно удивился увиденному.

В непогоду бронзовый Джигарханян словно плакал. Капли дождя стекали по изваянию, делая его еще более символичным и печальным. Скульптурное изображение невероятно похоже на покойного актера: все выглядит так, как будто сам Армен Джигарханян грустит об ушедшей жизни.