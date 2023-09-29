Памятник на могиле Шукшина покосился, но близким нет дела: посудите сами
Родственники забыли о великом писателе.
Василий Шукшин внес весомый вклад в отечественную культуру. Талантливый человек талантлив во всем — это про него. Мэтр с одинаковым успехом играл в кино, снимал фильмы, писал рассказы, повести и сценарии. Однако сегодня его семья охвачена скандалами и противоречиями. Потомки совсем забыли о Шукшине после его смерти.
Могила выдающегося деревенщика не выглядит ухоженной. Авангардный памятник давно покосился и накренился в сторону. Все вокруг поросло травой, а на холмике лежат старые засохшие гвоздики. Видимо, дочери не спешат посещать захоронение своего великого отца. Вид могилы вызвал шок у пользователей.
«И надо было похоронить на Родине, там бы люди ухаживали за могилкой, травой бы так не заросла», «Так вот любимой дочери не по ток-шоу надо ходить, а привести в порядок могилку», «Стыд и срам — совсем забросили», «Памятник вот-вот свалится», — пишут поклонники Василия Шукшина.