Памятник на могиле Шукшина покосился, но близким нет дела: посудите сами

Василий Шукшин внес весомый вклад в отечественную культуру. Талантливый человек талантлив во всем — это про него. Мэтр с одинаковым успехом играл в кино, снимал фильмы, писал рассказы, повести и сценарии. Однако сегодня его семья охвачена скандалами и противоречиями. Потомки совсем забыли о Шукшине после его смерти.

Могила выдающегося деревенщика не выглядит ухоженной. Авангардный памятник давно покосился и накренился в сторону. Все вокруг поросло травой, а на холмике лежат старые засохшие гвоздики. Видимо, дочери не спешат посещать захоронение своего великого отца. Вид могилы вызвал шок у пользователей.