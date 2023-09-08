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Памятник и пророчество: на могиле Шатунова появилась рвущая душу на части надпись

8 сентября 2023 19:30
Памятник и пророчество: на могиле Шатунова появилась рвущая душу на части надпись

Певец будто предвидел свою скорую смерть.

6 сентября Юрию Шатунову могло бы исполниться 50 лет. Увы, экс-солист группы «Ласковый май» не дожил до своего юбилея. Спустя год после скоропостижной кончины кумира 80-х его поклонники все еще не могут прийти в себя. В честь памятной даты на столичном Троекуровском кладбище открыли памятник артисту. Монумент был выполнен скульптором Викторией Тищенко. Церемония открытия прошла крайне эмоционально и не обошлась без мистики.

Вдова артиста Светлана и его дочь Эстелла не смогли сдержать слез, а сын Дэннис старался не поддаваться эмоциям. Собравшиеся отмечали, как же возмужавший юноша стал похож на знаменитого отца. К могиле почитатели творчества звезды несли трогательные записки, сувениры и, конечно, охапки белых роз.

Обновили и траурное фото покойного исполнителя — вместо него поставили новый портрет, на который поместили последнее стихотворение Шатунова. Строки повергли поклонников в шок: произведение с пугающей точностью рассказывает о кончине исполнителя хита «Белые розы».

Памятник и пророчество: на могиле Шатунова появилась рвущая душу на части надпись
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Социальные сети
Алла Новикова
Алла Новикова
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