Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все

Леонид Гайдай по праву считается одним из самых выдающихся мастеров отечественного кинематографа: его фильмы знают наизусть и показывают иностранцам как пример достойного кино СССР.

При этом великий режиссер не удостоился такого же выдающегося памятника, считают его преданные поклонники. Скромное надгробие с именем Леонида Иовича вызвало в сети споры о том, не стоило ли родственникам сделать его могилу более заметной, как у Юрия Никулина, Арчила Гомиашвили или Вячеслава Тихонова.

Несогласные с этой позицией почитатели постановщика выразили иное мнение:

«Главное — память, а не памятник», «Памятник скромный и простой как и сам Гайдай», «Зато могила ухоженная, значит потомки не забывают».

Еще одной претензией к наследникам Гайдая стал выбор места захоронения. Мастер упокоился на Кунцевском кладбище в Москве, хотя многие его коллеги и актеры похоронены Новодевичьем, Ваганьковском или Троекуровском кладбищах.