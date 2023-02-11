Память на лица: всего 5% людей смогут справиться с этим тестом

При знакомстве с новым человеком кто-то сразу же запоминает его имя и лицо, а кто-то и после нескольких встреч сомневается, действительно ли собеседника зовут Петр Иванович и какого цвета у него глаза - карие или зеленые. По словам психологов, то, насколько хорошо мы запоминаем лица, может свидетельствовать о нашем типе личности. Вездесущие британские ученые провели эксперимент, который подтвердил теорию о том, что люди, у которых хорошо развита эмпатия, запоминают лица гораздо лучше, чем те, кто не может похвастаться пониманием окружающих. На этом исследователи не остановились, они провели аналогичное исследование, только уже на взаимосвязь этой способности с экстраверсией и интроверсией. Как выяснилось, в запоминании лиц преуспели экстраверты. Респондентам продемонстрировали фотографии знаменитостей и попросили назвать их имена, а также сообщить о них дополнительную информацию. Кроме того, участникам показали несколько фото обычных людей, необходимо было угадать, кто на них изображен - одни и те же люди или разные. Экстраверты справились с заданием лучше интровертов.

А как обстоят дела в запоминанием лиц у вас? Проверьте себя с помощью нашего теста.