Пампушка с косичками из «Ералаша» похудела: от преображения актрисы захватывает дух

Юлия Михайлина появилась в шести сериях юмористического киножурнала «Ералаш». И благодаря этим эпизодам ее запомнили как смешную толстую девочку с косичками. Но выяснилось, что знаменитый образ, который принёс молодой артистке популярность, ужасно тяготил ее и мешал в полной мере радоваться жизни.

Именно поэтому ещё в подростковом возрасте она решила похудеть. И хотя харизматичная девушка больше не снималась в кино, поклонники смогли найти ее фото в социальных сетях. На них можно заметить, как сильно похорошела бывшая актриса.

Юлия сбросила лишние килограммы, благодаря чему заметно изменились ее черты лица. Помимо этого, она отрастила длинны волосы и стала роковой брюнеткой. Теперь девушка похожа на хрупкую девушку с милой улыбкой и добрым взглядом. Такое яркое преображение вызывает восхищение и поражает поклонников.