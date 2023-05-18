Памела Андерсон показала детей от бывшего: теперь ей позавидует каждая женщина

Брак Памелы Андерсон и Томми Ли сложно назвать примером идеальной семейной жизни. Экстравагантная актриса и скандальный музыкант слишком быстро сыграли свадьбу и толком не узнали друг друга. А после торжества выяснилось, что рокер агрессивен и ревнив. В то же время его супруга постоянно была окружена вниманием мужчин, из-за чего в паре часто возникали скандалы.

Однако, несмотря на все сложности, в этом союзе появилось двое чудесных сыновей. Рождение Брендана и Дилана на время сплотило знаменитостей, но громкого развода избежать не удалось. Впрочем, это не очень сильно повлияло на братьев, которых сегодня можно считать главными джентльменами Голливуда.

Молодые люди заботятся о своей матери и во всем ее поддерживают. Галантные красавцы часто одаривают актрису цветами и не стесняются выходить с ней в свет. Такому трепетному отношению со стороны сыновей позавидуют многие женщины.