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Памела Андерсон показала детей от бывшего: теперь ей позавидует каждая женщина

18 мая 2023 09:30
Памела Андерсон показала детей от бывшего: теперь ей позавидует каждая женщина

Они выросли настоящими джентльменами.

Брак Памелы Андерсон и Томми Ли сложно назвать примером идеальной семейной жизни. Экстравагантная актриса и скандальный музыкант слишком быстро сыграли свадьбу и толком не узнали друг друга. А после торжества выяснилось, что рокер агрессивен и ревнив. В то же время его супруга постоянно была окружена вниманием мужчин, из-за чего в паре часто возникали скандалы.

Однако, несмотря на все сложности, в этом союзе появилось двое чудесных сыновей. Рождение Брендана и Дилана на время сплотило знаменитостей, но громкого развода избежать не удалось. Впрочем, это не очень сильно повлияло на братьев, которых сегодня можно считать главными джентльменами Голливуда.

Памела Андерсон показала детей от бывшего: теперь ей позавидует каждая женщина

Молодые люди заботятся о своей матери и во всем ее поддерживают. Галантные красавцы часто одаривают актрису цветами и не стесняются выходить с ней в свет. Такому трепетному отношению со стороны сыновей позавидуют многие женщины.

Фото: Legion-Media, соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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