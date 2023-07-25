Пална из «Деффчонок» произвела фурор: годы превратили ее в красотку

Анастасия Денисова прославилась благодаря комедийному сериалу «Деффчонки». Роль умницы Палны стала для актрисы дебютом в кино.

В нашумевшем ситкоме Денисова предстала пышной девушкой с непримечательной внешностью. Многие были уверены, что Анастасия и в реальной жизни такая же невзрачная «тетка». Однако это вовсе не так.

С годами Денисова становится все краше и краше. Сегодня в 38-летней артистке не узнать ту самую Палну: она заметно похудела и перекрасилась в блондинку. Метаморфозы пошли Анастасии на пользу и омолодили ее лет на десять.

«Ты неотразимая красавица!», «Становитесь все лучше и лучше», «Глаз не оторвать», — написали фолловеры актрисы в ее соцсетях.

Звезда «Деффчонок» продолжает сниматься в кино, правда, на ее счету не так много ролей. Ее можно увидеть в картинах «Девушка средних лет», «Гражданка Катерина», «Смотри как я». В прошлом году с участием Анастасии вышла лента российско-японского производства «Меч Тосидзо».