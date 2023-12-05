Пальчики оближешь: рецепт сочных пирожков с луком и яйцом от Вертинской

Анастасия Вертинская — одна из самых известных в СССР актрис. Но, по собственному признанию, стала знаменитой случайно. Ее истинным призванием было кулинарное искусство. Она является экспертом и последователем русской кухни, традиции которой она бережно хранит в своей семье. Несмотря на то, что ее бабушка знала множество рецептов национальных кухонь, включая грузинскую, русскую, китайскую и корейскую.

Когда Вертинская готовит пищу, она полностью погружается в процесс и медитирует. Ее блюда всегда идеальны. Для актрисы это творческое занятие сравнимо с постановкой спектакля.

Вот рецепт ее пирожков с зеленым луком и яйцом. Для теста понадобятся:

30 г свежих дрожжей или 10 г сухих дрожжей;

250 мл молока;

1 ст. л. сахара;

4 стакана муки;

2 яйца;

100 г сливочного масла.

Для начинки понадобятся:

3 яйца;

большой пучок зеленого лука;

50 г сливочного масла.

Этапы приготовления:

1. В теплое молоко добавьте дрожжи, сахар и 1 ст. л. муки. Хорошо перемешайте и оставьте на 10-15 минут в теплом месте, чтобы опара подошла.

2. После этого добавьте в опару яйца, соль, растопленное сливочное масло и просеянную муку. Замесите мягкое и послушное тесто, которое не будет прилипать к рукам. Накройте тесто полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 20 минут, чтобы оно подошло.

3. Для начинки мелко нарежьте зеленый лук и вареные яйца. Добавьте растопленное сливочное масло и хорошо перемешайте.

4. Разделите подошедшее тесто на 8 частей. Каждую часть раскатайте в лепешку. На центр каждой лепешки положите приготовленную начинку и сформируйте пирожки.

5. Выложите пирожки на противень, застеленный пергаментной бумагой, и дайте им постоять 10 минут.

6. Выпекайте пирожки в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут. После выпекания смажьте готовые пирожки растопленным сливочным маслом.

В результате вы получите вкусные и ароматные пирожки с зеленым луком и яйцом.