Пальчики оближешь: рецепт сочных пирожков с луком и яйцом от Вертинской
Жизнь иногда преподносит сюрпризы.
Анастасия Вертинская — одна из самых известных в СССР актрис. Но, по собственному признанию, стала знаменитой случайно. Ее истинным призванием было кулинарное искусство. Она является экспертом и последователем русской кухни, традиции которой она бережно хранит в своей семье. Несмотря на то, что ее бабушка знала множество рецептов национальных кухонь, включая грузинскую, русскую, китайскую и корейскую.
Когда Вертинская готовит пищу, она полностью погружается в процесс и медитирует. Ее блюда всегда идеальны. Для актрисы это творческое занятие сравнимо с постановкой спектакля.
Вот рецепт ее пирожков с зеленым луком и яйцом. Для теста понадобятся:
- 30 г свежих дрожжей или 10 г сухих дрожжей;
- 250 мл молока;
- 1 ст. л. сахара;
- 4 стакана муки;
- 2 яйца;
- 100 г сливочного масла.
Для начинки понадобятся:
- 3 яйца;
- большой пучок зеленого лука;
- 50 г сливочного масла.
Этапы приготовления:
1. В теплое молоко добавьте дрожжи, сахар и 1 ст. л. муки. Хорошо перемешайте и оставьте на 10-15 минут в теплом месте, чтобы опара подошла.
2. После этого добавьте в опару яйца, соль, растопленное сливочное масло и просеянную муку. Замесите мягкое и послушное тесто, которое не будет прилипать к рукам. Накройте тесто полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 20 минут, чтобы оно подошло.
3. Для начинки мелко нарежьте зеленый лук и вареные яйца. Добавьте растопленное сливочное масло и хорошо перемешайте.
4. Разделите подошедшее тесто на 8 частей. Каждую часть раскатайте в лепешку. На центр каждой лепешки положите приготовленную начинку и сформируйте пирожки.
5. Выложите пирожки на противень, застеленный пергаментной бумагой, и дайте им постоять 10 минут.
6. Выпекайте пирожки в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут. После выпекания смажьте готовые пирожки растопленным сливочным маслом.
В результате вы получите вкусные и ароматные пирожки с зеленым луком и яйцом.