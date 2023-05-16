Пальчики оближешь: Гоша из фильма «Москва слезам не верит» готовил шашлык только так

Так вы точно еще не готовили.

Мир знает десятки рецептов шашлыка и маринада для шашлыка. Каждый «шашлычник» обязательно пользуется лишь своим проверенным рецептом приготовления, скрывая от «коллег по цеху» секретный ингредиент. А Гоша из легендарного советского фильма «Москва слезам не верит» рецепт своих шашлыков ни от кого не скрывал и поделился им со всем СССР.

Правда, наслаждаясь кинолентой, поклонники не обратили внимания на нюансы приготовления. И очень зря. Такой рецепт достоин быть у каждого уважающего себя любителя шашлыков в кулинарной книге.

Самое главное, что важно помнить, по мнению Гоши: шашлык не терпит женских рук. Рецепт ниже.

Понадобятся:

Свинина — полтора килограмма, шесть средних луковиц, четыре столовые ложки девятипроцентного уксуса, две столовые ложки растительного масла, полторы чайных — соли, черный перец или смесь перцев для шашлыка — по вкусу.

Как готовим:

Лук режем кольцами, ну или как хотите, затем моем мясо, режем кубиками. Размерный ориентир — спичечный коробок. В кастрюлю, казан или любую удобную глубокую емкость кладем мясо и следом лук, добавляем специи и тщательно перемешиваем, лук должен распределиться по мясу колечками или полуколечками — зависит от того, как вы его нарезали. Далее идут уксус и растительное масло, снова перемешиваем, плотно утрамбовываем, накрываем крышкой или пищевой пленкой. И в холодильник на два часа.

Важно плотно надевать на шампуры свинину. Других «секретных секретов» идеального шашлыка у Гоши нет. Но и без особых ухищрений мясо в фильме выглядело более чем идеально, делится рецептом «Новый Очаг».