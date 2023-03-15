Пакуйте чемоданы: этим знакам Зодиака звезды обещают путешествие весной 2023

Сезон путешествий для большинства людей начинается летом, в период отпусков. Это как раз то время, которого ожидают с нетерпением, тщательно планируют поездки и начинают готовиться к ним заранее. По словам астрологов, некоторым знакам зодиака повезет и они отправятся в дорогу уже весной. Рассказываем, кто же эти счастливчики.

Телец

Согласно прогнозам астрологов, представителей земного знака ждет путешествие в середине апреля. Начало года выдалось для Тельцов очень энергозатратным, поэтому им необходимо восполнить ресурсы отдыхом в другом городе или стране.

Звезды обещают, что поездка пройдет успешно - уроженцы знака не только хорошо восстановят силы, но и пополнят свою копилку впечатлений. Останется много приятных воспоминаний, кроме того, завяжутся новые интересные знакомства.

Единственное, на что стоит обратить внимание Тельцу - покупать билеты и бронировать жилье только на проверенных сайтах. Иначе возникает риск отдать свои деньги ушлым и предприимчивым мошенникам.

Рак

Самым лучшим временем для весеннего путешествия Рака станет период с конца апреля до середины мая. На этот временной период как раз приходится ретроградный Меркурий, но, как уверяют специалисты, для водного знака все сложится гладко.

Комфортнее всего Раки будут чувствовать себя в санатории, где смогут не просто отдохнуть, а поддержать свое здоровье различными процедурами. Там же они с легкостью найдут товарищей по интересам, с которыми продолжат общение и в дальнейшем.

Астрологи советуют водному знаку полностью отрешиться от рабочих и семейных проблем и посвятить все время себе. Только тогда в поездке у них получится “перезагрузиться”.

Лев

Представителям огненного знака стоит отправиться в путь во второй половине мая. Каким будет маршрут - личное дело Льва, главное, чтобы выбранный вариант полностью соответствовал его запросам и потребностям.

Астрологи рекомендуют уроженцам знака прислушаться к себе и постараться понять, чего именно жаждет их душа. Если в этот момент Львам будет ближе релакс, то есть смысл отправиться на морское побережье, если активный отдых - то на турбазу.

Стоит помнить, что качество отдыха скажется на том, как пройдут для Льва оставшиеся месяцы 2023 года. Чтобы не жалеть о напрасно потраченном времени отпуска, необходимо подойти к вопросу со всей ответственностью и серьезностью.