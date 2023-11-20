«Паки, паки, иже херувимы»: странные слова из «Ивана Васильевича» очень смешно переводятся

Леонид Гайдай любил включать в свои фильмы странные слова, значение которых для многих зрителей до сих пор остается загадкой. Картина об Иване Васильевиче также не лишена подобной изюминки.

Например, в сцене, где Карп Якин, режиссер и любовник жены Шурика, встречается в его квартире с царем, он произносит следующее: «Паки, паки, иже херувимы». Всем ясно, что герой испытывает крайнюю степень удивления, но, что именно значит его фраза, большинству непонятно.

Между тем ларчик просто открывался. Перевод у данного изречения довольно забавный.

Паки — это устаревшее наречие, которое означает «снова» или «опять». «Иже» — это «которые». Данное слово употребляется и сегодня, но, как правило, в одной и той же конструкции — «и иже с ними». Херувимы упоминаются в Библии — это крылатые небесные существа или ангелы. Выходит, что постановщик принял Иван Грозного за ангела, и всякого рода видения у него случаются не в первый раз.