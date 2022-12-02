«Паки, паки, иже херувимы»: смысл культовой фразы разгадали спустя лишь 50 лет

Почти за 50 лет после премьеры зрители, казалось, разобрали сюжет фильма «Иван Васильевич меняет профессию» до основания. Анализировались персонажи и их диалоги, подмечались предметы быта в интерьере и отсылки к советской и царской эпохам. Но самую большую загадку вызвали слова режиссера Якина, роль которого талантливо исполнил Михаил Пуговкин.

Когда герой впервые оказался перед царем, он тут же начал говорить странные фразы. «Паки, паки, иже херувимы», — выдал он с перепугу. Тайный смысл культовой фразы разгадали лишь недавно. И, как выяснилось, никакого специального значения она не несет.

Слово «паки» является устаревшим и означает «снова». «Иже» можно перевести со старославянского как «который». А «херувимами» называли высших ангелов. Таким образом, озадаченный Якин бормочет что-то вроде «Снова, опять, которые ангелы». Очевидно, таким образом Леонид Гайдай хотел подчеркнуть, что персонаж нес откровенную чепуху и не отдавал отчета в своих действиях.