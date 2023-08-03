«Паки-паки»: что означает загадочная фраза Якина в «Иване Васильевиче»

Над словами героя гадают до сих пор.

Режиссер Якин из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» не был ключевым персонажем ленты. Несмотря на его «вторичность», цитаты героя стали афоризмами. Так, «житие мое» навсегда вписалось в наш культурный код. Однако не все реплики Якина поддаются логике и пониманию.

Когда оторопевший «прелюбодей» пытается завести диалог с Иваном Грозным, он произносит несколько слов на старославянском. Якин выдает фразу:

«Паки-паки, иже херувимы».

Что означает это загадочное выражение? Ровным счетом ничего. «Паки» переводится как «снова», «иже», означает «который», а «херувимы» — крылатые небесные создания, проще говоря, ангелы. Получается, Якин от волнения перед государем выдал бессвязную «абракадабру» из древних слов, которые пришли ему в голову.

Царь не оценил стараний несчастного режиссера и обошелся с ним сурово. Он обозвал любовника Зинаиды «псом» и «хоронякой». Если с первым ругательством все понятно, то второе вызывает вопросы. Оказывается, хоронякой, то есть трусом, назвал Ивана Васильевича Курбский в одном из посланий.