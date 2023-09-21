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Пахмутову окончательно добили: Садальский спровоцировал скандал после поминок

21 сентября 2023 15:35
Пахмутову окончательно добили: Садальский спровоцировал скандал после поминок

Актер не просто так заявился на похороны.

Накануне состоялась церемония прощания с Николаем Добронравовым. Его вдова Александра Пахмутова была буквально раздавлена утратой. С трудом она смогла собраться, чтобы посетить все официальные мероприятия.

Близкие и родные композитора тоже предавались горю вместе с ней. Однако без скандала не обошлось. Провокационный актер Станислав Садальский даже в этот день нашел повод, чтобы напомнить о себе пользователям Сети. Он украдкой снимал овдовевшую женщину и после поминок выложил ее фото в Интернет.

На кадрах 93-летняя Пахмутова выглядит осунувшейся: видно, что уход мужа из жизни буквально ее добил. Она с трудом сидит за общим столом, слушая скорбные речи присутствующих. Композитор даже не подозревала, что в этот момент ее фотографировали.

Подписчики Садальского осудили его за такое поведение. По их мнению, актеру следовало проявить больше сострадания и уважения к вдове поэта.

«Специально заснял Пахмутову, чтобы в Сеть слить: ни стыда, ни совести у человека», «Даже из чужого горя устраивает повод для хайпа», — негодуют комментаторы.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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