Пахмутову окончательно добили: Садальский спровоцировал скандал после поминок

Актер не просто так заявился на похороны.

Накануне состоялась церемония прощания с Николаем Добронравовым. Его вдова Александра Пахмутова была буквально раздавлена утратой. С трудом она смогла собраться, чтобы посетить все официальные мероприятия.

Близкие и родные композитора тоже предавались горю вместе с ней. Однако без скандала не обошлось. Провокационный актер Станислав Садальский даже в этот день нашел повод, чтобы напомнить о себе пользователям Сети. Он украдкой снимал овдовевшую женщину и после поминок выложил ее фото в Интернет.

На кадрах 93-летняя Пахмутова выглядит осунувшейся: видно, что уход мужа из жизни буквально ее добил. Она с трудом сидит за общим столом, слушая скорбные речи присутствующих. Композитор даже не подозревала, что в этот момент ее фотографировали.

Подписчики Садальского осудили его за такое поведение. По их мнению, актеру следовало проявить больше сострадания и уважения к вдове поэта.