Пахмутова захомутала настоящего красавца: вот как выглядел Добронравов до того, как облысел и состарился

С такой внешностью он мог бы покорить Голливуд.

Николай Добронравов написал свыше 500 песен совместно с любимой супругой и соавтором Александрой Пахмутовой. Мало кто знает, но выдающийся поэт-песенник начинал как актер. Несмотря на значительные перспективы, Добронравов выбрал сочинительство, оставив кино и театр.

После школы будущий мэтр поступил во МХАТ и начал свой актерский путь. Привлекательный юноша с обаятельной улыбкой покорил режиссеров. В начале 50-х артист сыграл в двух кинолентах: в «Спортивной чести» Николай Добронравов исполнил роль посетителя ресторана, а в драме «Возращение Василия Бортникова» воплотил образ комсомольца.

Но знакомство с Пахмутовой изменило жизнь актера. Добронравову поручили написать текст на музыку начинающего композитора. Пара сработалась идеально, подарив слушателям хит «Лодочка моторная». В этот момент молодой человек понял, что поэзия — это дело всей его жизни.