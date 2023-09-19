Пахмутова выставила близким ультиматум: связан с похоронами Добронравова

16 сентября ушел из жизни Николай Добронравов. Автору песен «Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «И вновь продолжается бой» и «Как молоды мы были» было 94 года: мэтр не дожил двух месяцев до своего юбилея. Его верная супруга и соавтор Александра Пахмутова осталась вдовой.

Легендарный композитор стойко приняла новость о кончине супруга. Последнее время Добронравов сильно болел и уже не вставал с постели. Пахмутова понимала, что ее любимому мужчине осталось недолго, а потому морально готовилась к страшному исходу.

Близкие рассказывают, что сейчас пианистка говорит только о покойном муже. Все мысли пожилой женщины о предстоящей церемонии прощания.

«Надо проводить Коленьку достойно!» — цитирует слова композитора «Московский комсомолец».

Уже известно, что 20 сентября Николай Добронравов будет упокоен за знаменитом Новодевичьем кладбище, где нашли свое последнее пристанище многие выдающиеся деятели культуры.