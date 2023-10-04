Пахмутова может быть спокойна: Добронравов обрел покой рядом с этими великими людьми

Николая Добронравова не стало 16 сентября этого года. Знаменитый песенник подарил слушателям множество хитов и шлягеров. Долгие годы мэтр творил бок о бок со своей талантливой супругой, композитором Александрой Пахмутовой. После смерти выдающегося деятеля культуры 93-летняя женщина осталась одна.

Вдова пребывает в трауре и учится жить без любимого мужчины. После смерти Добронравова пианистка хотела лишь одного — проводить ее спутника в последний путь с достоинством. Так и вышло: с мэтром прощались всей страной. После траурной церемонии поэта похоронили на Новодевичьем кладбище в центре столицы.

Место для могилы выбрали особенное.

Это тупик на 11-м участке, где упокоены многие великие люди: академики, маршалы, авиаконструкторы. Совсем рядом обрела последний покой и Элина Быстрицкая. Актриса, сыгравшая главную роль в советской экранизации «Тихого Дона», ушла из жизни в 2019 году.