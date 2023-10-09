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Пахмутова могла не стать женой Добронравова: все из-за «Трех мушкетеров»

9 октября 2023 10:00
Пахмутова могла не стать женой Добронравова: все из-за «Трех мушкетеров»

Самая крепкая пара советской эстрады встретилась случайно.

Александра Пахмутова и Николай Добронравов прожили вместе больше 66 лет. Все эти годы супруги были неразлучны, даже песни писали вместе: жена сочиняла музыку, а муж дарил мелодиям слова. Многие даже не догадываются, что этот прекрасный союз мог и не состояться.

В молодости Николай Николаевич пробовал себя на актерском поприще. Он играл на сцене ТЮЗа, где его и приметила юная Пахмутова. Добронравову доверили исполнять роль Арамиса в спектакле «Три мушкетера». Увидев молодого красавца на сцене, Александра Николаевна не могла отвести от него глаз. Об этом рассказывает «МИР24».

Позже будущие супруги встретились за написанием совместной песни и с тех пор уже не могли расстаться.

Вместе они написали сотни популярных композиций, которые до сих пор обожают слушатели. Возможно, именно встреча с талантливой Пахмутовой помогла Добронравову сделать окончательный выбор между сценой и поэзией.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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