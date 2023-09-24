Пахмутова и Добронравов еще 10 лет назад открестились от сына: причина возмутительная

Александра Пахмутова и Николай Добронравов ко многим артистам относились как к близким людям. Одного из них, певца Юлиана, супруги даже называли приемным сыном.

Муж и жена долгие годы радушно принимали звезду в гостях и написали для него множество песен. О том, что отношения разладились, стало известно в 2013 году. Композитор в шоу «Ты не поверишь!» заявил, что «наследник» занял у них крупную сумму денег и отказывается ее возвращать. Ситуация так разозлила поэта, что он открестился от Юлиана раз и навсегда.

Тем не менее артист появился на похоронах «отца». И даже заверил, что никакого конфликта на самом деле не было. Обвинил в появлении слухов нечистоплотных журналистов. Вот только в Сети осталась запись, где Добронравов лично говорит о подлом поступке Юлиана.

«С Юлианом мы уже давно даже не видимся. Он сказал, что не собирается петь "это старье Пахмутовой". Более того: он занял огромную сумму денег и не отдал. Он решил, что он пуп земли. Такое дикое самомнение. Это конец», — возмущался композитор.

От таких подробностей оторопь берет. Непонятно, как Юлиан мог так поступить со звездной четой.