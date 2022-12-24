Пагубная зависимость и пластика уничтожили красоту: фотографии до и после этой модели вызывают мурашки

Кажется, что это два разных человека.

Данниэлла Уэстбрук когда-то была настоящим секс-символом Великобритании. Светлые волосы, выразительные глаза и маленький аккуратный нос сделали девушку невероятной красавицей, а съемки в известном сериале подарили ей толпы поклонников и модельные контракты.

Бешеная популярность привела артистку к страшной зависимости. Она начала употреблять запрещенные вещества, и это вскоре сказалось на ее карьере и здоровье. Девушке перестали предлагать роли и рекламные контракты, а позже её нос начал проваливаться.

После реабилитации и пластической операции казалось, что модель вновь возвращается к нормальной жизни.

Но через время нос опять стал меняться. Данниэлла рассказала, что кости лица начали разрушаться, и призналась, что это происходит из-за возвращения пагубного пристрастия. Своим подписчикам она пообещала, что победит эту зависимость.