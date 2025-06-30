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Падение звезды «Мумии» — проблемы со здоровьем и неудачи в личной жизни разрушили его карьеру

30 июня 2025 08:27
Падение звезды «Мумии» — проблемы со здоровьем и неудачи в личной жизни разрушили его карьеру

Три года назад актер все же смог вернуться в большое кино.

В 90-е и 2000-е годы Брендан Фрейзер был везде: блистал в кино, давал многочисленные интервью и улыбался с постеров, висящих на стене у многочисленных поклонниц.

«Джордж из джунглей», «Мумия», «Взрыв из прошлого», «Путешествие к центру Земли», «Чернильное сердце» — это лишь некоторые успешные проекты с участием актера. Казалось, Фрейзер будет на пике популярности вечно, но в 2010-е звезда пропала из поля зрения публики.

Пауза в карьере артиста была вынужденной. В 2007 году Фрейзер развелся с супругой, подарившей ему троих детей: знаменитость тяжело переживала разрыв.

Плюсом ко всему любимца публики подвело здоровье. Из-за постоянных травм на съемках боевиков Брендан Фрейзер перенес семь операций.

Сосредоточившись на лечении душевных и физических недугов, актер лишился главных ролей и громких проектов. Но оставлять профессию звезда не собиралась.

Падение звезды «Мумии» — проблемы со здоровьем и неудачи в личной жизни разрушили его карьеру

В 2022-м в прокат вышла драма «Кит», в которой Фрейзер сыграл главную роль. Фильм растопил сердца зрителей, а профессиональные критики оценили актерскую игру знамености. Брендан Фрейзер получил свой первый «Оскар», который ознаменовал его триумфальное возвращение в кино.

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Фото: Кадры из фильмов «Убийцы цветочной луны», «Мумия».
Алла Новикова
Алла Новикова
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