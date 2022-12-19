Падение на самое дно и 17 ударов ножом: страшный финал главной фигуристки СССР

На Киру Иванову мечтала быть похожа каждая вторая советская школьница в 1980-е. За считанные годы фигуристка из юниорского спорта пробилась во взрослые соревнования и блистала на каждом турнире. Чемпионат СССР, Кубок СССР и бронза на Олимпиаде — награды сыпались как из рога изобилия. Олимпийские игры 1988 года принесли Кире лишь 7-е место из-за ее многочисленных ошибок, после чего она объявила о завершении карьеры.

Чемпионка долго пыталась найти себе работу по душе — выступала в Театре ледовых миниатюр и даже снималась в кино. Начало 1990-х годов Кира встретила в разочаровании от собственной невостребованности. А затем случился новый удар — младшая сестра фигуристки скоропостижно скончалась. Не справившись со стрессом, Иванова пристрастилась к спиртному. Друзья пытались ей помочь, и спортсменка то и дело оказывалась в разных реабилитационных клиниках. Но такого лечения не хватало надолго: квартира Киры превратилась в притон, куда наведывались сомнительные собутыльники. В декабре 2001 года 38-летняя женщина была обнаружена мертвой в собственном жилье. Неизвестный вор нанес ей 17 ударов ножом и похитил все медали чемпионки.