Пацюк из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» был предан лишь одной женщине: его история доведет до слез

Николай Яковченко стал известен благодаря комическому таланту. Своей игрой он украсил множество знаменитых фильмов, среди которых «Королева бензоколонки», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и другие. Поклонники обожали артиста, но мало кто догадывался, как трагично сложилась его личная жизнь.

Любовь всей своей жизни знаменитость встретил, когда попал в труппу театра имени Ивана Франко. Татьяна Евсеенко же только училась и была на 10 лет младше Яковченко, но ему удалось завоевать ее сердце и сделать своей законной женой. Спустя год после свадьбы у пары родилась дочь Ирина, а еще через пять — Юнона.

Супруги жили в любви и взаимопонимании, но им не суждено было вместе состариться. В 1946 году у Татьяны диагностировали рак молочной железы, из-за которого она умерла в 36 лет.

Яковченко тяжело переносил уход супруги. Он так и не смог смириться с ее смертью и прожил оставшуюся жизнь в одиночестве. Утешением для него стали дочки, однако в 32 году у старшей наследницы тоже обнаружили рак, с которым ей не удалось справиться. Уход второй любимой женщины оставил еще больший отпечаток на прославленном артисте, который умер в 74 года из-за воспалившегося аппендицита, так и не приняв утрату.