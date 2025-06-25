Пациент скорее жив, чем мертв, но разве ж это жизнь? «Пиле 11» все-таки быть, но фанатам серии радоваться пока рано

В 2023 году франшиза «Пила» неожиданно ожила, когда «Пила Х», показала, что даже из старого хоррор-механизма можно выжать что-то свежее. Критики поставили фильму 80% на Rotten Tomatoes — лучший результат в истории серии. Фанаты были в восторге: Джон Крамер вернулся, кровавые игры снова были не просто пытками, а отражением извращённой морали, и появился интересный новый антагонист — Сесилия.

Казалось, будущее «Пилы» выглядит многообещающе. Но, увы, это «Пила», а не диснеевский аттракцион — и резня происходит не только на экране, но и за кулисами.

«Пила 11»: сначала была надежда

Сразу после успеха «Пилы Х» продюсеры поспешили анонсировать продолжение. По первоначальным планам, «Пила 11» должна была выйти в сентябре 2024 года, а потом была перенесена на сентябрь 2025-го.

Сценарий подготовили Патрик Мелтон и Маркус Данстан — ветераны франшизы, работавшие с шестой части. К режиссуре должен был вернуться Кевин Гройтерт (снимавший «Пилу Х»), а Тобин Белл вновь собирался сыграть культового Конструктора. Были готово все — кроме продюсеров.

Война за пилу: внутренняя драма Lionsgate

В марте 2025 года The Hollywood Reporter сообщил, что «Пила 11» официально заморожена — и причина не в сценарии или актёрах, а в жёстком конфликте между продюсерами и руководством Lionsgate. Сценарист Мелтон подтвердил: черновик был готов ещё весной 2024 года, но уже почти год всё стоит на месте. Внутри студии бушует настоящая «игра на выживание», но без детальных правил и с полным отсутствием выхода.

Проблема настолько глубока, что даже обсуждался полный перезапуск франшизы — если переговоры окончательно зайдут в тупик. Некоторые источники прямо заявляли: франшиза полумертва, и только чудо способно её оживить.

Сюжет: охота на Конструктора

Хотя подробности сценария держались в секрете, кое-что всё-таки просочилось. События «Пилы 11» должны были напрямую продолжать сюжет «Пилы Х». В центре внимания — Сесилия, обманщица и шарлатанка, пережившая смертельную игру Крамера. Она собиралась мстить, а не учиться на ошибках.

Это был бы интересный поворот: вместо привычных ловушек и назидательных лекций мы получили бы охоту на самого Джона Крамера.

Идея обещала разорвать устоявшуюся формулу франшизы: если раньше Крамер наказывал других, теперь кто-то целенаправленно охотится на него. Возможно, «Пила 11» впервые показала бы Конструктору, каково это — быть жертвой собственной философии. И всё это могло бы происходить на фоне развития отношений Джона и Аманды — центральной оси, так понравившейся зрителям в «Пиле Х».

Надежда на перерождение

В июне 2025 года пришли неожиданные новости — и на этот раз по-настоящему хорошие. Права на франшизу приобрела Blumhouse, студия, которая знает, как делать дешёвые, но эффективные хорроры. Более того, в проект возвращается Джеймс Ван, режиссёр самой первой «Пилы» (2004). Он не участвовал в режиссуре с тех пор, но теперь, похоже, готов снова сесть в режиссёрское кресло или как минимум занять творящую должность.

Lionsgate всё ещё сохраняет 50% контроля и останется партнёром, но теперь управлять процессом будет студия, которая умеет вдохнуть жизнь даже в старые идеи. Это может означать как возвращение к истокам, так и смелый перезапуск — особенно если учесть затянувшийся производственный кризис и смену авторов: Джош Столберг и Питер Голдфингер, писавшие прошлые части, уже точно не вернутся.

Что будет дальше?

На текущий момент «Пила 11» в прежнем виде отменена. Но идея продолжения живёт — просто теперь это будет новый проект, возможно, с другим названием, сюжетом и подходом. Мы не знаем, сохранит ли Blumhouse курс на Сесилию и события после «Пилы Х», или решит начать заново, с чистого листа.

Зато ясно одно: «Пила» не мертва. Она просто оказалась в собственной смертельно опасной ловушке.

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