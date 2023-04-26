Озвучила всех темнокожих актрис: обомлеете, увидев эту россиянку (фото)

Даже талантливым театральным актерам бывает сложно правильно передать интонации и эмоции персонажа во время озвучки фильма. Поэтому артист дубляжа — это настоящее призвание. А каждый профессионал этого дела высоко ценится в индустрии кино.

Одним из самых узнаваемых голосов обладает Ольга Кузнецова. И сложилось так, что ей часто предлагают дублировать темнокожих актрис. В том числе таких голливудских звезд, как Вупи Голдберг и Виола Дэвис. Эти знаменитости чаще всего играют сильных героинь со стойким характером и весьма резкими высказываниями. А российская артистка кажется очень милой и добродушной женщиной. В видео для YouTube-канала Дмитрия Череватенко она также призналась, что принимала участие в озвучке культового мультфильма «Черный плащ».