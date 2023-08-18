Удивитесь, как выглядит россиянка, озвучившая Хюррем (фото)

Ирина Киреева начала свою карьеру в 1983 году. Артистка снялась в нескольких десятках фильмов и даже сама выпустила три собственных проекта, но известна массовому зрителю как актриса озвучки.

Именно Киреева подарила голоса большинству популярных мировых знаменитостей. Например, Обри Плаза в «Операции „Фортуна“: Искусство побеждать», Меган Фокс в «Полночи на злаковом поле» и Ребекка Фергюсон в «Дюне» разговаривают ее голосом. Озвучила она и свинку Роситу в серии мультфильмов «Зверопой».

Но больше всего российским зрителям Киреева известна по сериалу «Великолепный век». Артистка подарила голос Хюррем-султан, которую играет Мерьем Узерли, и стала ассоциироваться у массовой публики именно с ней. При этом Кирееву не смущает, что внешне она совершенно не похожа на возлюбленную султана Сулеймана. Артистка настолько профессионально подходит к работе, что готова перевоплощаться в любых персонажей, независимо от их сходства.