Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Удивитесь, как выглядит россиянка, озвучившая Хюррем (фото)

Удивитесь, как выглядит россиянка, озвучившая Хюррем (фото)

18 августа 2023 08:30
Удивитесь, как выглядит россиянка, озвучившая Хюррем (фото)

Звезда экрана поражает своей разноплановостью.

Ирина Киреева начала свою карьеру в 1983 году. Артистка снялась в нескольких десятках фильмов и даже сама выпустила три собственных проекта, но известна массовому зрителю как актриса озвучки.

Именно Киреева подарила голоса большинству популярных мировых знаменитостей. Например, Обри Плаза в «Операции „Фортуна“: Искусство побеждать», Меган Фокс в «Полночи на злаковом поле» и Ребекка Фергюсон в «Дюне» разговаривают ее голосом. Озвучила она и свинку Роситу в серии мультфильмов «Зверопой».

Но больше всего российским зрителям Киреева известна по сериалу «Великолепный век». Артистка подарила голос Хюррем-султан, которую играет Мерьем Узерли, и стала ассоциироваться у массовой публики именно с ней. При этом Кирееву не смущает, что внешне она совершенно не похожа на возлюбленную султана Сулеймана. Артистка настолько профессионально подходит к работе, что готова перевоплощаться в любых персонажей, независимо от их сходства.

«С Мерьем у меня ничего общего во внешности нет. Я меньше ростом, брюнетка», — рассказала Киреева порталу «Антенна Телесемь».

Фото: Legion-Media, кадр из сериала "Великолепный век" 2011–2014
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше