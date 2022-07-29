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Озвучила сумму до копейки: правду о размере пенсии Резника раскрыла жена

29 июля 2022 16:25
Озвучила сумму до копейки: правду о размере пенсии Резника раскрыла жена

По словам супруги поэта, друзья помогают их семье.

Вслед за звездами шоу-бизнеса, озвучившими суммы пенсий, стало известно и сколько получает от государства 84-летний Илья Резник. Правду о размере пенсии Резника раскрыла его супруга Ирина, уточнив сумму до копейки. Так, каждый месяц автору начисляют 57 тысяч 455 рублей. Сюда входит доплата за статус народного артиста, за трудовой стаж, а также надбавки по 500 рублей как пережившему блокаду Ленинграда и за обладание орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ирина отметила, что семейный доход складывается из пенсии и авторских гонораров за написанные поэтом тексты композиций. В прошлом году Резнику присудили орден уже III степени, который предусматривает более существенные доплаты — до 28 тысяч рублей. Но этой надбавки семья так и не дождалась. Оказывается, чтобы ее получать, необходимо закрыть ИП, оформленное на имя Резника. Однако через него он как раз и проводит средства за использование написанных текстов, чтобы вес было оформлено законно. Поэтому рассчитывать на дополнительную выплату пока не приходится. И этих денег семье не хватает, призналась Ирина.

«Друзья помогают», — заметила она в беседе с «Комсомольской правдой».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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