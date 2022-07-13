Озвучил имя возможного наследника: признание Алибасова ужаснуло россиян

Бари Алибасов шокировал поклонников, рассказав о своем возможном наследнике. Ранее появилась информация, что продюсер рассматривает на эту роль своего пса Кузю.

Многие отечественные и иностранные звезды удивляют публику, переписывая свое имущество на домашних животных. Как признался Алибасов, он вряд ли пойдет по такому пути, несмотря на многочисленные слухи. Дело в том, что будущий владелец его состояния должен будет расписаться на необходимых документах, а его пес Кузя не сможет этого сделать, поэтому поклонникам не нужно переживать, что он переписал все деньги на собаку.

Также продюсер признался, что в ближайшее время не собирается на пенсию. По словам Алибасова, он прекрасно себя чувствует и не думает о пенсии или о наследстве.