Озвучил Гомера Симпсона не просто так: секс-символ СССР вызвал оторопь

Борис Быстров громко заявил о себе, сыграв главную роль в фильме «Волшебная лампа Аладдина». Впрочем, стремительно начавшаяся карьера артиста столь же быстро угасла. Режиссеры отвернулись от звезды и больше не предлагали ему ярких персонажей.

Тогда знаменитости не оставалось ничего другого, кроме как изменить род своей деятельности. Отчасти к этому привело увлечение Быстрова спиртным. Поклонники узнавали звезду экрана на улице, часто предлагали ему пропустить стаканчик-другой, а тот не отказывал, не ведая, какими будут последствия.

В итоге Быстров из секс-символа СССР превратился в Гомера Симпсона, которого начал озвучивать в 90-е. Артист понял, что изменился внешне не в лучшую сторону (набрал лишние килограммы и отрастил усы), а потому поставил крест на себе как на актере и переключился на дубляж.