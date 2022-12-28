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Киноафиша Статьи Озвучил 20 000 фильмов и сериалов: как выглядел самый узнаваемый голос России

Озвучил 20 000 фильмов и сериалов: как выглядел самый узнаваемый голос России

28 декабря 2022 18:15
Озвучил 20 000 фильмов и сериалов: как выглядел самый узнаваемый голос России

Талантливый актер всегда оставался за кадром.

Владимир Вихров известен уже нескольким поколениям россиян. Именно он подарил голос Джорджу Клуни, Арнольду Шварценеггеру, Сильвестру Сталлоне и другим мировым знаменитостям. В течение многих лет он занимался дубляжом фильмов, но мало кто из зрителей знает, как на самом деле выглядел знаменитый голос.

Как оказалось, Вихров развивал не только карьеру актера дубляжа. В юности он принял участие в нескольких картинах, которые были высоко оценены критиками и зрителями. Например, его можно было увидеть в картине «Женские печали и радости», а также в киноповести «Экипаж машины боевой».

За непродолжительную кинокарьеру Вихров успел завоевать сердца многих фанатов, но в 90-е перестал сниматься. Он сконцентрировался на дубляже и в итоге принял участие в различных проектах, число которых достигло 20 000.

При этом внешность артиста практически не изменилась с юности. В Вихрове всегда можно было узнать молодого актера, который покорил зрителей талантом в «Осенних колоколах».

«Это был очень красивый актер», «Не только талантливый, но и очень красивый мужчина», — пишут преданные поклонники.

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Интервью с вампиром» (1994), «Матрица» (1999), видео YouTube « Голос за Кадром»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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