Озвучены заработки бежавшей Пугачевой: за час больше, чем у рабочего за всю жизнь

Несколько недель назад стало известно, что Алла Пугачева вновь уехала из России. Она отправилась жить в Израиль и не планирует в ближайшее время возвращаться на родину. При этом полноценную карьеру артистка закончила еще в 2009 году.

Как оказалось, за годы работы артистка успела скопить довольно внушительный капитал. Ее концерты всегда проходили с аншлагом, поэтому она получала весьма высокие гонорары. А особенно, как отмечают ее близкие, в последние годы. Так, уже официально завершив карьеру, она просила 350 тысяч долларов или более 20 миллионов рублей за часовое выступление на частных мероприятиях или корпоративах.

Также артистке, как пишет «Комсомольская правда», удалось открыть собственный успешный бизнес. Она разработала коллекцию обуви для известного бренда, в которой ориентировалась не только на изящный внешний вид, но и на удобную колодку. В итоге ее сапоги и туфли для проблемных ног мгновенно исчезают с полок.

Таким образом, как уверены эксперты, за последние годы Примадонне удалось заработать настолько внушительную сумму, что в достатке будут жить не только ее дети, Гарри и Лиза, но и ее внуки.